Scoperti altri 1895 nuovi casi di Covid in Puglia. Tasso di positività oltre il 15%, calano i ricoverati

In Puglia sono stati registrati 1.895 nuovi casi di Covid, secondo il bollettino epidemiologico del 22 aprile fornito dalla Regione. La cifra, rapportata ai 12.472 test effettuati fa salire il tasso di positività al 15,19%, in aumento rispetto al 14% del giovedì precedente. L'incidenza su 7 giorni dei casi, in relazione a 100mila abitanti, è a 231, al di sotto del valore di 250 che farebbe scattare automaticamente la zona rossa, come accaduto nella precedente rilevazione settimanale per il monitoraggio: in quella circostanza, dopo i numeri di giovedì 15, era a quota 261.

Più precisamente si segnalano 730 nuovi positivi in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 203 nella Bat, 347 in provincia di Foggia, 209 in provincia di Lecce, 271 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati segnalati 35 decessi: 18 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.129.376 test. Ag oggi 170.041 sono i pazienti guariti mentre salgono a 49.422 i casi attualmente positivi (ieri erano 49.353). In discesa i ricoveri, a quota 2.079 (- 53 rispetto al giorno prima)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 225.031 così suddivisi :87.107 nella provincia di Bari, 22.013 nella Provincia di Bat, 16.601 nella provincia di Brindisi, 40.813 nella provincia di Foggia, 22.038 nella provincia di Lecce, 35.382 nella provincia di Taranto, 737 attribuiti a residenti fuori regione, 340 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 22.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/2pTI5