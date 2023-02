In Puglia 212 nuovi casi Covid e nessun decesso. Scendono i ricoverati nei reparti ordinari

In Puglia sono stati individuati 212 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 23 febbraio 2023. Il tasso di positività odierno, basato su 4.611 test, è del 4,60%, invariato rispetto a una settimana fa quando vi furono 227 casi su 4.943 tamponi.

In particolare si segnalano 69 nuovi casi nel Barese, 9 nella Bat, 16 nel Brindisino, 17 nel Foggiano, 74 nel Leccese, 26 nel Tarantino e 1 per residenti fuori regione. Nessun decesso è stato riportato in Puglia nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi scendono a 7.185 (ieri erano 7.332). I ricoverati calano a 111 (-6), di cui 106 nei reparti ordinari (-7) e 5 in terapia intensiva (+1). Il bollettino odierno è disponibile a questo link.