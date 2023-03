In Puglia 100 nuovi casi Covid e 2 decessi. Prosegue il calo degli attualmente positivi e dei ricoverati

In Puglia sono stati individuati 100 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 5 marzo 2023. Il tasso di positività odierno, basato su 3.347 test giornalieri, è del 2,99%, in calo rispetto al 3,44% di una settimana fa, quando vi furono 129 casi su 3.750 test.

In particolare, si segnalano 35 casi in provincia di Bari, 5 nella Bat, 11 nel Brindisino, 10 nel Foggiano, 26 nel Leccese, 14 nel Tarantino. Dal computo totale è stato tolto un caso precedentemente collocato tra quelli dei residenti fuori regione. Due persone sono decedute nelle ultime 24 ore in Puglia.

Calano a 2.903 le persone attualmente positive (ieri erano 2.956). I ricoverati sono al momento 94 (-5), di cui 90 in area non critica +5) e 4 in terapia intensiva (valore invariato). Il bollettino odierno è disponibile a questo link.