In Puglia altri 2.699 casi Covid e 8 decessi. Salgono i ricoveri nei reparti non intensivi

In Puglia sono stati individuati 2.699 nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 6 dicembre 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 6.776 test è del 39,83%.

In particolare, si segnalano 666 nuovi casi nel Barese, 154 nella Bat, 269 nel Brindisino, 338 nel Foggiano, 901 nel Leccese, 341 nel Tarantino, 22 per residenti fuori regione e 8 per provincia in definizione.Otto i decessi riportati in Puglia nelle ultime 24 ore.

Salgono a 17.005 le persone attualmente positive (ieri erano 16.303). I ricoverati sono 263 (+20), di cui 249 in area non critica (+24) e 14 in terapia intensiva (-4). Il bollettino odierno è disponibile a questo link.