Puglia da lunedì in zona gialla, è ufficiale: il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza

La Puglia sarà in zona gialla da lunedì: il verdetto, rimandato la scorsa settimana per un'inezia, è stato ufficializzato dall'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Con la Puglia in zona gialla finirà anche la Sardegna, per via dello sforamento dei parametri del 10% di occupazione delle terapie intensive, del 15% in area medica e di 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti.

Nell'ordinanza di Speranza c'è anche l'ufficialità del passaggio di Abruzzo, Friuli-Venezia GIulia, Piemonte e Sicilia in zona arancione.