Amtab commissariata, D'Attis: "Ex presidente sia sentito in Commissione Antimafia"

"Antonio Di Matteo è l’ex presidente dell’Amtab, la municipalizzata di Bari nelle mani della mafia. Oggi, sulle colonne di un quotidiano locale, l’ex presidente fa delle dichiarazioni pesanti come macigni. Dai concorsi truccati, alle denunce e, soprattutto, all’omertà: parole che disegnano un quadro gravissimo, patologico, che merita un attento approfondimento in tutte le sedi. Quello che sappiamo oggi, a quanto sembra, era già noto a molti. Per questo, chiederò che Di Matteo venga audito dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Un passaggio doveroso". Lo dichiara, in una nota, vice presidente della Commissione parlamentare antimafia, Mauro D’Attis.