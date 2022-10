Dichiarazioni di nascita, prenotazioni online per accedere al servizio in largo Fraccacreta

Prenotazione online per chi da oggi vorrà accedere al servizio di Stato civile relativo alle dichiarazioni di nascita presso la sede centrale degli uffici demografici del Comune di Bari, in largo Fraccacreta, 1. La prenotazione potrà avvenire tramite agenda digitale bookandpay al link: https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662.

Le informazioni utili relative al servizio, che come ricorda Il Comune è gratuito, sono disponibili nella sezione dedicata sul sito del Comune di Bari.

“La prenotazione online per le dichiarazioni di nascita risponde pienamente alla nostra volontà di rendere i servizi demografici più rapidi e di razionalizzare al meglio il lavoro di tutta la struttura - commenta l’assessore al ramo Eugenio Di Sciascio -. Il nostro obiettivo resta quello di offrire servizi più adeguati alle legittime esigenze dei cittadini, e in questo modo possiamo garantire loro la possibilità di ottenere un appuntamento evitando che perdano tempo inutilmente”.

Per supportare i cittadini che non riescano a prenotare autonomamente il servizio, è prevista un’attività di assistenza e supporto alla prenotazione presso l’ingresso della sede in largo Fraccacreta.