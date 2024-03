Emergenza criminalità a Molfetta, Carabinieri in azione: 5 arresti in una settimana

Cinque arresti in una settimana a Molfetta. Dopo gli avvenimenti degli ultimi mesi che avevano fatto scattare l'allarme criminalità nella cittadina in provincia di Bari, i Carabinieri hanno avviato un continuo perlustramento delle zone ritenute a rischio.

Durante i controlli compiuti negli ultimi 7 giorni, la Polizia Giudiziaria ha arrestato, in flagranza di reato, 4 persone per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana: è stato sequestrato quasi un chilo e mezzo di droga, suddiviso in singoli panetti ancora da 'tagliare' in dosi. I 4 sono tutti maggiorenni e sono indagati per circostanze diverse.

I militari hanno, inoltre, sorpreso alla giuda della propria auto, un uomo che doveva trovarsi agli arresti domicilari nella sua abitazione. All'autoobilista è stato quindi contestato il reato di evasione.

L'Autorità Giudiziaria di Trani ha disposto il traferimento in carcere per tre arrestati, mentre gli altri 2 sono stati condotti ai domiciliari presso le loro rispettive abitazioni.