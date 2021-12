"Evitiamo recite e festeggiamenti a scuola questo Natale": Emiliano scrive al direttore dell'Usr Silipo

Evitare situazioni di possibili assembramenti come recite e festeggiamenti. "Un piccolo sacrificio che può però contribuire a preservare la serenità per le festività dei prossimi giorni": a chiederlo è il governatore della Puglia, Michele Emiliano, in una lettera indirizzata al direttore dell’Ufficio scolastico regionale Giuseppe Silipo. Missiva che si apre con un dettagliato rapporto sugli ultimi contagi:

Caro Direttore, i dati del monitoraggio settimanale riferito al periodo 13-19 dicembre confermano l’andamento in crescita della curva epidemica, con i contagi che crescono ad un ritmo del 30% rispetto alla settimana precedente in Puglia.

Nei primi giorni di questa settimana, la pendenza della curva è diventata ancora più ripida, suggerendo che l’incremento sia dell’ordine del 50-60% su base settimanale.

Tutte le fasce di età sono ormai interessate dall’aumento dei contagi ma i valori più alti si registrano nelle classi di età pediatriche: a fronte di un tasso regionale di nuovi positivi di 87 casi per 100.000, si registra un valore pari a 153 casi per 100.000 tra i bambini di 3-5 anni, pari a 164 casi per 100.000 nella fascia 11-13 anni e addirittura di 222 casi per 100.000 nella fascia 6-10 anni, 2,5 volte più alto del resto della popolazione.

Solo nell’ultima settimana, si contano 721 nuovi casi positivi tra i bambini di 3-11 anni, il 21% di tutti i contagi rilevati nel periodo.

Purtroppo, solo da pochi giorni abbiamo potuto avviare la campagna vaccinale per i bimbi di età 5-11 anni. Nel frattempo, corre la nuova variante Omicron, che è ormai entrata in Italia ed è destinata – come in molti Paesi del mondo sta già succedendo– a diventare prevalente: non sappiamo ancora molto, ma i dati che vengono dalle nazioni che la stanno fronteggiando da più tempo ci dicono che è molto più contagiosa della variante Delta, con un tempo di raddoppio dei contagi compreso tra 2 e 3 giorni.

Emiliano ha poi ricordato che la Regione Puglia, nonostante la crescita dei contagi, rimane ancora tra le aree a più bassa incidenza d’Europa, "grazie alla poderosa campagna vaccinale messa in campo e alla straordinaria adesione della popolazione, anche all’offerta della dose di richiamo, che ci pone sopra la media nazionale in tutte le classi di età". E rammenta che se non si vuole perdere questo vantaggio, "è fondamentale richiamare l’attenzione di tutte e tutti al mantenimento e al rafforzamento delle misure di prevenzione e protezione individuali e collettive, a cominciare dal distanziamento fisico, all’uso della mascherina anche all’aperto, alla ventilazione dei locali, evitando il più possibile situazioni di aggregazione di più persone non conviventi, soprattutto in ambienti chiusi" "E’ importantissimo che queste misure vengano rispettate in primo luogo negli spazi frequentati dalle fasce di età in cui in questo momento la circolazione virale è largamente prevalente, in particolare nelle scuole, evitando situazioni di possibili assembramenti come recite e festeggiamenti. Un piccolo sacrificio che può però contribuire a preservare la serenità per le festività dei prossimi giorni" conclude.