Sistema di contabilità "occulto" con un software, evaso oltre 1 milione di euro: nei guai odontoiatra e informatico

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di circa 1 milione di euro nei confronti di un professionista esercente l’attività degli studi odontoiatrici a Casamassima, nonché di un imprenditore del settore informatico di Palo del Colle, nel Barese, per un presunto reato di dichiarazione fraudolenta riguardante gli anni d'imposta dal 2015 al 2019.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura. Secondo gli inquirenti, l’odontoiatra avrebbe omesso di indicare nelle dichiarazioni fiscali parte dei compensi percepiti utilizzando un programma gestionale che sarebbe stato ideato dall'ingegnere informatico, per la tenuta di un sistema di contabilità parallelo e occulto affiancato a quello ufficiale.

Il software sarebbe stato creato e progettato per il mantenimento di due distinti archivi informatici: uno “interno”, definito “gestionale”, contenente i “dati in

chiaro”, quelli cui sarebbe l’emissione della relativa fattura fiscale. Un altro “esterno”, chiamato “storico”, memorizzato su supporti esterni facilmente rimovibili, sarebbe stato idoneo a raccogliere “i dati nella loro totalità” e, dunque, anche quelli relativi alle operazioni non annotate nella contabilità ufficiale del professionista.

A tali informazioni l’odontoiatra avrebbe avuto accesso dalla maschera della scheda anagrafica dei pazienti semplicemente premendo il tasto F12 della tastiera e digitando una password nella disponibilità del titolare dello studio medico

Nelle indagini sono finite anche le informazioni rese da alcuni pazienti che avrebbero dichiarato di aver versato, sistematicamente e nel tempo, cospicui importi in contanti per le prestazioni sanitarie ricevute, senza il rilascio della prescritta documentazione fiscale.