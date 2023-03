Legname e pezzi di arredo dati alle fiamme a pochi passi dal Castello Svevo: "Rischiavano di danneggiare le mura"

Pezzi di arredo e legname dati alle fiamme di sera, per di più a pochi passi dal Castello Svevo di Bari. L'azione dei vandali che, intorno alle 23 di sabato, hanno acceso un fuoco, rischiando con il fumo anche di danneggiare le pareti dello storico monumento del capoluogo. A dare l'allarme, con tanto di foto pubblicate anche dei resti, è stato il Comitato Parco del Castello attraverso i social: "Una ventina di ragazzini hanno acceso due grandi falò - scrivono - sotto le mura del castello e stamattina i turisti avranno ammirato quel che ne restava".

Una bravata da parte di alcuni giovani, quindi, che avrebbe potuto provocare seri danni. Cosa che fortunatamente non è avvenuta, ma quel che resta è una sensazione di degrado, che inevitabilmente si riflette su chi in questi giorni è in visita alla città.