Partenze per Ferragosto e spostamenti verso il mare: domenica da bollino 'rosso' sulle strade

E' una domenica da 'bollino rosso' per il traffico quella prevista oggi da Anas. In questo secondo fine settimana di agosto, l'atteso aumento dei flussi veicolari è legato in particolare alle partenze per Ferragosto, con i relativi spostamenti verso le mete balneari e turistiche.

In particolare, dopo un sabato da 'bollino nero', è previsto traffico intenso, da 'bollino rosso' ( (traffico intenso con possibili criticità), per tutta la giornata di oggi, domenica 13 agosto, "con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici". Le tratte interessate - spiega ancora Anas - sono in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica". Per quanto riguarda la Puglia e il Barese, i maggior flussi di traffico sono attesi sulla Statale 16. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Al momento, sulla statale 16, nel tratto della tangenziale di Bari, la Polizia stradale rileva "traffico superiore alla norma" ma senza incolonnamenti né particolari criticità. Traffico in intensificazione procedendo in direzione sud, verso il Brindisino, ma sempre senza criticità al momento. Situazione regolare sulla statale 100.

Nell'ambito del piano della mobilità estiva, Anas ha sospeso, su tutto il territorio nazionale 811 cantieri (su 1100 interventi in corso), pari al 74% del totale, fermi fino al primo weekend di settembre. La presenza del personale Anas sul territorio è inoltre garantita da 2200 risorse in turnazione costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

La panoramica completa dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e sul sito di Viabilità Italia, mentre la situazione dei cantire inamovibili è riepilogata sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/piani-interventi).



Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2023. Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali: VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; APP "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store"; CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico; mumero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana; live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.