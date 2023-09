Bimba di 4 anni smarrita tra i viali della Fiera del Levante: ritrovata dalla Polizia Locale

Momenti di apprensione tra i viali della Fiera del Levante di Bari per la scomparsa di una bimba di 4 anni che era in visita alla Campionaria con i suoi genitori. La piccola è stata ritrovata grazie all'impegno delle pattuglie della Polizia Locale del capoluogo pugliese, di servizio in Fiera.

Il personale presente nello stand espositivo della Polizia Locale di Bari ha raccolto la segnalazione e prontamente si è attivato diramando l'avviso di ricerca al personale interna. La bimba è stata ritrovata in pochi minuti e ha potuto riabbracciare subito i genitori.