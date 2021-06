Diciotto colpi in pochi giorni per svaligiare box auto in vari quartieri baresi: arrestato 21 enne

Undici furti commessi in solitaria e altri 7 in concorso con un altro giovane, il tutto in pochi giorni: le Volanti della Polizia hanno arrestato, a Bari, un 21enne di origini georgiane, bloccato in uno stabile. L'uomo avrebbe forzato e aperto alcuni box auto e cantine nel piano interrato.

Il ragazzo è stato sorpreso con materiale vario, appena asportato dalle cantinole. In base alle indagini, gli inquirenti attribuiscono al 21enne ben 11 furti ai quali si aggiungerebbero altri 7 commessi con la complicità di un connazionale 19enne. Ventitré le segnalazioni complessive giunte in Questura, riguardanti furti tra San Pasquale e Poggiofranco.

I sopralluoghi effettuati a seguito dei furti hanno consentito di rinvenire, all’interno di due cantine svaligiate, tracce di sostanza ematica. Nelle prossime ore sarà comparata con i prelievi di campioni biologici già eseguiti sull’arrestato, per verificare se anche in questi due casi sia stato proprio lui il responsabile dei furti.