Doppio furto di rame lungo la linea Ferrotramviaria a Bari: rubate due casse induttive

Due furti notturni, avvenuti a distanze di 24 ore l'uno dall'altro, sono stati messi a segno lungo la linea treni di Ferrotramviaria a Bari. In particolare, ignoti hanno portato via due casse induttive contenenti rame posizionate all'altezza del bivio di Santo Spirito, lungo la tratta che prosegue anche in direzione aeroporto.

Gli episodi, verificatisi rispettivamente nelle nottate tra venerdì e sabato, nonchè sabato e domenica, hanno provocato disagi alla circolazione ferroviaria. Sul posto sono intervenute prontamente alcune squadre di manutenzione della Ferrotramviaria che hanno provveduto, non senza difficoltà, al ripristino del passaggio dei treni. Sulla vicenda indagano le Forze dell'Ordine.