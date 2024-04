Furto di cavi sulla linea Fse tra Bari e Putignano: treni in ritardo e cancellazioni

Disagi si stanno registrando questa mattina sulla linea di Ferrovie Sud Est Bari-Putignano. A causa di un furto di cavi sulla linea, la circolazione risulta rallentata con ritardi e cancellazioni. In particolare, come si legge sul sito di Fse, sono soppressi alcuni convogli: treno 92304 delle ore 6:13 da Putignano a Bari; treno 92035 delle ore 6:51 da Bari ad Adelfia; treno 92308 delle ore 8:07 da Adelfia a Bari; treno 92309 delle ore 7:51 da Bari ad Adelfia; treno 92312 delle ore 9:07 da Adelfia a Bari. Potrebbero registrarsi ritardi fino a 40' per i treni circolanti.