Furto nel negozio di ottica a Ostuni: in due arrestati a Bari

Si sarebbero introdotti in un negozio di ottica a Ostuni, nel Brindisino, facendo razzia di occhiali di valore, per poi darsi alla fuga in auto. Per l'episodio, avvenuto sabato 16 marzo, i carabinieri di Bari hanno arrestato due uomini di 25 e 30 anni, cittadini georgiani.

Come riporta Brindisireport, quel giorno due soggetti, approfittando di un momento della distrazione della titolare e della collaboratrice, erano riusciti a trafugare 14 paia d'occhiali, per poi dileguarsi in auto. Decisive per ricostruire l'accaduto e arrivare all'idenficazione dei presunti responsabili sono state le immagini delle telecamente di videosorveglianza, del negozio stesso e di quelli limitrofi, ma anche quelle di recente installate ai semafori.