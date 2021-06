Ricercata dopo furto a Padova, scoperta e arrestata in corso Italia a Bari: era con due persone in un'auto

E' stata ritrovata a Bari una 52enne di origini peruviane, ricercata e gravata da un ordine di carcerazione emesso nel mese di aprile dall’Autorità Giudiziaria.per cumulo pene dopo aver commesso un furto aggravato a Padova e per ingresso illegale nel territorio italiano,

La donna è stata controllata dai carabinieri in Corso Italia mentre si trovava a bordo di un’autovettura in compagnia di 2 soggetti che sono stati quindi denunciati in stato di libertà per favoreggiamento personale. La donna dovrà scontare 4 mesi e 13 giorni di reclusione: per lei si sono aperte le porte del carcere di Taranto.