Furto con 'spaccata' nel Gran Caffè Imbriani, ladri fuggono con l'incasso

Ennesima spaccata in città, questa volta ai danni del Gran Caffe Imbriani. I malviventi si sono introdotti questa notte nel locale, in via Imbriani 57, rompendo con un masso la vetrata della porta d'ingresso. Il vano porta denaro della cassa è stato forzato, i ladri sono così riusciti a rubare il contenuto. "Non riusciamo ancora a quantificare il danno economico - spiega a BariToday il titolare del locale - ma si tratta di una cifra importante, composta soprattutto da tante monete da 2 euro. Ne ho sempre una scorta che compone il fondo cassa".

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto. La spaccata, secondo le prime ricostruzioni, dovrebbe essere avvenuta nel cuore della notte. "Avevo preparato il fondo cassa per il week end - ribadisce il titolare del Gran Caffè Imbriani - ma non è la perdita del denaro che mi inquieta. Mi sgomenta il danno subito, questa mattina sono rimasto sconvolto dalla scena che si è presentata davanti ai miei occhi. Non è il primo episodio del genere che si verifica a Bari, anzi è l'ennesimo di una lunga serie. Questa città è poco sicura, io e i miei colleghi commercianti ce ne rendiamo conto ogni giorni sempre di più".