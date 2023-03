Attività di autolavaggio nel garage: disposto dissequestro dell'impianto a Mungivacca

Disposto il dissequestro per un impianto di autolavaggio interessato, nei mesi scorsi, da un controllo della Polizia locale, a Mungivacca. A comunicarlo, in una nota inviata in redazione di Baritoday, è l'avvocato Gianfranco Rotondo, difensore della società.

Nell'ambito della verifica, era state contestate presunte irregolarità relative ad autorizzazioni per l'attività. "A seguito delle istanze difensive dello scrivente Avv. Gianfranco Rotondo - si legge nella nota - la competente Autorità Giudiziaria, ritenendo cessate le esigenze cautelari, ha disposto il dissequestro dell’impianto".