Confiscato il tesoro da 50 milioni di euro di 'Pinuccio La Madonna', 're' dello spaccio di droga a Molfetta

I carabiieri hanno eseguito un decreto di confisca di prevenzione, emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Bari su richiesta della Dda di Bari, a carico di Manganelli Giuseppe, soprannominato “Pinuccio La Madonna”, già condannato, a seguito delle operazioni dei Carabinieri “Primavera” e “Reset”, con le accuse di aver promosso e diretto un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti attiva su Molfetta e zone limitrofe. v

Il valore del patrimonio sottratto alla disponibilità dell’interessato e della sua famiglia è stimato in circa 50 milioni di euro, composto da 15 fabbricati, tra i quali la villa, vista mare, dove l’imprenditore domicilia, quattro terreni, 4 società specializzate nella realizzazione e ristrutturazione di edifici, 6 veicoli ed una imbarcazione da diporto, nonché 11 conti correnti e quote partecipative ad un fondo di investimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’associazione avrebbe gestito in modo monopolistico la piazza di spaccio di Molfetta e per tali reati, Manganelli, ritenuto al vertice del gruppo criminale, è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 12 di reclusione.

L’odierno provvedimento emesso dalla giudice Giulia Romanazzi accoglie quasi completamente la proposta della Dda della Procura della Repubblica di Bari, formulata sulla base degli accertamenti patrimoniali effettuati dalla Sezione specializzata del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari. La ricchezza sarebbe stata accumulata negli ultimi 20 anni e costituirebbe compendio del traffico di droga.