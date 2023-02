Raro caso di gravidanza extrauterina, operata 30enne nell'ospedale San Paolo: preservata la possibilità di avere figli

Un intervento mininvasivo, compiuto nell'ospedale San Paolo di Bari, ha risolto un raro caso di gravidanza extrauterina, di tipo interstiziale. L'équipe di Ostetricia e Ginecologia diretta da Giovanni Di Vagno, secondo quanto riportato dall'Ansa, ha eseguito l'operazione su una donna 30enne extracomunitaria, madre di un bimbo e alla 14esima settimana di gravidanza, che si è presentata in Pronto Soccorso lamentando dolori nella parte bassa dell'addome.

L'esama ecografico ha messo in luce una gravidanza interrottasi a 7 settimane, impiantata proprio nella porzione della tuba che attraversa l'utero (gravidanza interstiziale). I ginecologi sono quindi intervenuti d'urgenza.

La donna è stata trattata per via laparoscopica e vaginale. Si è proceduto a rimuovere il sacco gestazionale attraverso la vagina e la cavità uterina, evitando il sanguinamento con l'applicazione di punti emostatici per via laparoscopica. Nonostante il letteratura medico scientifica siano descritti metodi di trattamento che comportano la rimozione di una porzione di utero attraversato dalla tuba, i medici dell'ospedale barese hanno optato per un intervento conservativo: grazie alla tecnica trasnvaginale e laparoscopica, sono così state preservate le funzionalità dell'utero della 30enne.

L'intervento svolto al San Paolo è usato con ottimi risultati in casi rarissimi, come nel caso della giovane donna: la gravidanza interstiziale era instaurata nel tratto della tuba di Falloppio che attraversa la parete uterina, un caso particolarmente raro che corrisponde a circa il 2% delle gravidanze extrauterine. L'operazione compiuta dai medici baresi permetterà alla donna di poter avere ancora figli.