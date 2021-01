Due auto incendiate nel centro storico di Gravina, il sindaco: "Atto criminale", indagini per stabilire relazione con blitz

Valente: "Manifesto vicinanza e solidarietà ai cittadini onesti vittime, loro malgrado, di un gesto assurdo, che va condannato, ma non solo: se qualcuno ha visto qualcosa, o è in possesso di notizie utili a risalire agli autori del fatto, si faccia vivo"

Ignoti, questa mattina, hanno dato alle fiamme due auto parcheggiate nel centro storico di Gravina, nel Barese, mentre in città veniva portata a termine un'importante operazione di polizia giudiziaria contro una presunta associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul fatto indagano i Carabinieri: "Non è dato al momento sapere - spiega il sindaco Alesio Valente - se lo stesso sia da mettere in correlazione con il blitz delle forze dell'ordine o, invece, se abbia altre matrici. Di certo v'è che si è trattato, una volta ancora, di un atto criminale, che ha messo in pericolo la vita di tante persone e l'integrità delle loro abitazioni. Manifesto vicinanza e solidarietà ai cittadini onesti vittime, loro malgrado, di un gesto assurdo, che va condannato, ma non solo: se qualcuno ha visto qualcosa, o è in possesso di notizie utili a risalire agli autori del fatto, si faccia vivo, anche in forma anonima. Difendiamo la nostra città da chi le vuole male" conclude Valente.