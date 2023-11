Incendio in una palazzina a Bari vecchia: pesanti danni in un b&b in strada dei Gesuiti

"Hanno prima vandalizzato tutte le camere e poi appiccato un incendio al primo piano, con danni ingenti". A raccontare a BariToday quanto accaduto la notte scorsa ai danni di un b&b in strada dei Gesuiti, nel cuore di Bari vecchia, è la titolare della struttura, 'L'Abbazia dei Gesuiti'. Sul posto (al momento dell'incendio il b&b era vuoto) sono intervenuti i vigili del fuoco, e la Polizia locale: questa mattina i proprietari dell'attività hanno sporto denuncia. Al momento tutti gli accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto sono in corso. Le telecamere di cui la palazzina, che si sviluppa su tre piani, era dotata, con l'incendio sarebbero state messe fuori uso. "Non abbiamo mai ricevuto minacce in passato, anche se avevamo già subito piccoli atti vandalici o piccoli furti. Ma siamo sempre andati avanti, perché volevamo continuare a fare attività nel centro storico". Questa volta, però, i danni sono stati ben più pesanti, e l'amarezza è tanta. "Siamo fermamente convinti che si sia trattato di una ragazzata - dice la donna - ma quello che ci preoccupa ancora più è che se queste sono le ragazzate, figuriamoci di che cosa sono capaci. A questo punto la nostra attività finisce qui, hanno spento tutte le nostre speranze e la nostra voglia di fare".

La strada in cui si trova il b&b è lo stessa in cui, la scorsa estate, il sindaco Decaro era intervenuto con un video per denunciare l'abbandono di una grande quantità di rifiuti ingombranti. "In quell'occasione si parlò di telecamere - afferma la donna - ci chiediamo allora se queste telecamere nella zona siano state messe o meno. Avevamo questo b&bnon da molto, nel centro storico abbiamo un'altra attività, ma a questo punto non sappiamo se lasciare andare tutto", conclude.