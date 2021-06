Bus in fiamme sul lungomare, momenti di paura in pieno centro a Bari: nessun ferito

Momenti di paura in pieno centro a Bari: un autobus ha preso fuoco sul lungomare, all'altezza del teatro Margherita. Dall'incendio si è subito sprigionata una densa colonna di fumo nero - visibile anche a distanza - che ha allarmato quanti in quel momento si trovavano in strada. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme. Non ci sono stati feriti: autista e passeggeri del mezzo sono riusciti ad abbandonare in tempo il mezzo.

La zona è stata transennata all'altezza dell'incrocio con corso Cavoru. Il traffico è stato deviato dagli agenti della polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza.

* Ultimo aggiornamento ore 14.15

(foto Alessandro Giandonato)