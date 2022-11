Carro funebre prende fuoco in strada a Japigia: pompieri sul posto e strada chiusa dalla polizia locale

Nuovo intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Japigia. Per cause in corso di accertamento, un principio di incendio ha interessato un carro funebre che si trovava in via Papalia. Sul posto, insieme ai pompieri che hanno prontamente provveduto a domare le fiamme, anche la Polizia locale, che ha temporaneamente chiuso al traffico la strada.

Questa mattina, sempre al quartiere Japigia, un bus aveva preso fuoco, a due passi dal Polivalente.