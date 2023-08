Fiamme nell'area del canalone Valenzano a Japigia, distrutta area incolta. I residenti: "Siamo esasperati"

Un incendio ha distrutto un'area incolta ai bordi del canalone Valenzano, nel quartiere Japigia di Bari. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Non si segnalano persone intossicate, né particolari danni.

Un fenomeno, quello degli incendi nell'area del canalone, ormai attivo con una certa ricorrenza, come segnalato dai residenti della zona. In questo caso, come in altre situazioni analoghe, sono stati costretti a chiudere le finestre per evitare che il fumo entrasse nelle abitazioni.