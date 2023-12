Scontro auto-furgone in provincia di Frosinone, muore giovane allievo finanziere: frequentava la scuola a Bari

Un ragazzo di 23 anni, residente ad Alatri, in provincia di Frosinone, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel territorio di Ferentino, nel Frusinate.

Come riporta FrosinoneToday, il giovane - di cui non sono state rese note al momento le generalità - stava facendo ritorno a Bari, dove frequentava la Scuola Allievi della Guardia di Finanza. Il 23enne, a bordo della sua auto, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un furgone. Un impatto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.