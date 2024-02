Scontro tra auto e furgone nel Barese: tre feriti nell'impatto sulla statale 172

Tre persone sono rimaste ferite nel pomeriggio in un incidente avvenuto sulla statale 172 'Dei Trulli', all'altezza di Castellana Grotte. Nello scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono stati coinvolti un'auto e un furgone.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e alle forze dell'ordine, è intervenuto anche personale Anas, impegnato per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente, in direzione sud, per poi essere riaperta intorno alle 19.