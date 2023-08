Alla guida ubriaco, si schianta contro un cassonetto Amiu in corso Sonnino: denunciato un automobilista

All'arrivo della pattuglia, gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno rinvenuto il veicolo, con il suo conducente in stato evidente di ebbrezza, fermo contro un cassonetto Amiu a bordo strada. L'episodio è accaduto la scorsa notte, verso l'una, in Corso Sonnino, quando una pattuglia di Pronto Intervento della Locale è intervenuta per i rilievi di un sinistro stradale: la dinamica del sinistro ha interessato un'auto che ha avuto un impatto violento contro un cassonetto stradale per la raccolta rifiuti.

Pronti i soccorsi all'uomo che comunque non ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, ma dall'esame con apparecchiatura omologata 'Etilometro' in dotazione agli agenti, è risultato con un tasso alcolemico medio pari a 2,5 g/l presente nell'area alveolare espirata.

L'automobilista è stato sanzionato per la guida in stato di ebbrezza, reato che prevede un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da sei mesi ad un anno qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), come in questo caso. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (in questo caso il conducente è anche proprietario del mezzo).

Le norme del Codice della Strada prevedono, inoltre, il raddoppio delle sanzioni qualora il conducente in stato di ebbrezza proochi un incidente stradale.