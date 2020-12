Camion si ribalta sull'A14 a Rimini, coinvolti due baresi: muore 66enne, 33enne in gravi condizioni

Un morto e un ferito in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente che ha coinvolto due baresi sull'autostrada A14, all'altezza di Rimini nord, in direzione sud. A perdere la vita un uomo di 66anni mentre in rianimazione è finito un 33enne.

L'incidente si è verificato alle 12.30: un mezzo pesante pesante carico di cassette di mele, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato nell'affrontare la curva. Sul posto, oltre al 118, sono giunti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Nonostante gli sforzi degli oepratori sanitari, il 66enne è deceduto. Per il 33enne, invece, trasferimento in eliambulanza a Cesena.

Ulteriori particolari su RiminiToday.it