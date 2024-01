Perde il controllo del camion e sfonda il guardrail sulla Statale 100, all'altezza di Gioia: autista ferito, traffico in tilt

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Miulli di Acquaviva in 'codice giallo': è uscito fuori strada per cause ancora da verificare, al momento non si esclude che l'impatto possa essere stato causato da un colpo di sonno o da una manovra errata