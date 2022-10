Incidente sulla provinciale tra Cassano e Altamura: muore imprenditore Giuseppe Iavazzo

Un uomo di 72 anni, Giuseppe Iavazzo, è deceduto ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Cassano Murge ad Altamura, nel Barese.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, a bordo di un Suv Peugeot, avrebbe perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un muretto a secco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Cassano, i carabinieri, alcuni vigilantes e il personale del 118. Per il 72enne imprenditore non c'è stato nulla da fare.

Cordoglio, per la sua morte, è stato espresso dall'Aforp, l'Associazione Fornitori Ospedalieri di Puglia e Basilicata: "Oggi perdiamo - si legge in un messaggio online - non solo un collega, un socio fondatore, un socio onorario, ma un amico che ha creduto sin dagli inizi nell’associazionismo tra imprenditori della sanità".