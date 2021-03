Scontro auto-bici sul lungomare di Fesca, ciclista ricoverato in codice rosso in ospedale

Scontro bici-auto nella mattinata sul lungomare antistante la Fiera del Levante, in via Umberto Giordano. L'episodio, avvenuto intorno alle 11.45 ha portato al ferimento del ciclista, sbalzato dal mezzo a due ruote in seguito all'incidente e finito sull'asfalto.

L'uomo, un 30enne barese, è stato portato al Policlinico da un'ambulanza del 118, in codice rosso, intervenuta insieme alla polizia locale di Bari per i dovuti accertamenti sull'incidente, le cui dinamiche non sono ancora chiare. Il ciclista avrebbe riportato quindi gravi ferite nell'incidente, anche se - come spiegato dal Comando di polizia locale di Bari, è al momento in sala gialla al Pronto soccorso, in attesa di essere visitato per avere un aggiornamento sul suo stato di salute. Illeso invece il conducente dell'auto. Qualche problema al traffico sul lungomare Nazario Sauro dopo l'incidente, risolto intorno alle 13.30.

Notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento, ore 14.10