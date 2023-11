Due incidenti sulla Statale 16: code in direzione sud a Palese, verso nord fra le uscite Torre a Mare e San Giorgio

Due incidenti sulla Statale 16 stanno causando, in queste ore, rallentamenti al traffico nella zona di Bari. Un sinistro è avvenuto in direzione sud all'altezza di Palese Campi 'De Palo'. La Polizia Locale comunica sui social di "moderare la velocità" e "prevedere percorsi alternativi".

L'altro incidente, invece, è avvenuto in direzione nord, tra le uscite di Torre a Mare e San Giorgio. La raccomandazione della Polizia Locale, anche in questo caso, è riferita al rallentamento della velocità per gli automobilisti che percorrono il tratto congestionato dal traffico.