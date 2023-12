Incidente mortale sulla provinciale Trani-Corato: aperta inchiesta per omicidio stradale

Un'inchiesta per omicidio stradale è stata aperta dalla Procura di Trani per fare luce sull'incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, 29 dicembre, sulla provinciale tra Trani e Corato. Lo riporta l'Ansa. Nello scontro tra due auto, hanno perso la vita i rispettivi conducenti: un 82enne di Trani, e un 37enne di Corato.

Tre persone sono rimaste ferite, e sono attualmente in prognosi riservata. Si tratta di una 40enne e dei suoi due figli di 6 anni e venti mesi. La donna è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Bari, nel reparto di Chirurgia vascolare, per un problema all'aorta. Ha riportato anche numerose fratture a bacino e costole. Il bambino di sei anni è stato trasferito dal Dimiccoli di Barletta al pediatrico Giovanni XXIII: ha riportato un trauma cranico e diverse fratture; le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. La piccola invece ha alcune fratture craniche e in queste ore sarà ugualmente trasferita a Bari, al Giovanni XXIII.

Da chiarire la dinamica del violento impatto. Tra le ipotesi, quella che il l'82enne, che viaggiava solo verso Corato, possa aver avuto un improvviso malore invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro l'auto condotta dal 37enne. Quest'ultima è stata a sua volta tamponata da una utilitaria, i cui cinque occupanti sono stati medicati sul posto dal 118.