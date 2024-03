Incidente sull'autostrada A14 in provincia di Forlì, muore 61enne di Gioia del Colle

Un 61enne originario di Gioia del Colle, Nino Giordano, è morto nella giornata di sabato 9 marzo a seguito di un incidente avvenuto sull'autostrada A14, all'altezza di Faenza (in provincia di Forlì).

L'uomo, secondo una ricostruzione, viaggiava in direzione nord quando, improvvisamente, la sua auto è uscita fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco, personale del 118 e dell'elisoccorso. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Da chiarire le circostanze dello schianto mortale.

Ulteriori particolari su Forlìtoday