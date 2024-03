Paura sulla Statale 16 a Bari: furgone perde trave e scatta maxi tamponamento, ferito un motociclista

Ennesimo incidente questa mattina sulla Statale 16 a Bari. Un furgone che viaggiava in direzione Sud avrebbe perso una trave dala carico trasportato, il pezzo sarebbe finito sull'asfalto causando un tamponamento che ha coinvolto 3 auto e un motore. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'uscita Carrassi-Carbonara , in direzione per Brindisi.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Locale. A momento risulterebbe ferito il motociclista, ma non sarebbe in gravi condizioni. Il traffico, nel tratto di strada, sta subendo forti rallentamenti.