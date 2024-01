Incidente in via Napoli: tre auto coinvolte, due feriti trasportati in ospedale

Un incidente è avvenuto questa mattina in via Napoli, nel quartiere Palese di Bari. Il sinistro, che avrebbe coinvolto 3 auto, sarebbe avvenuto all'altezza di via Titolo. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero 3 feriti: due persone sarebbero state trasportate in ospedale.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118. Al momento è stato chiuso un tratto stradale compreso fra via Napoli e via Bonavoglia per permettere di effettuare i necessari rilievi stradali, al fine di definire l'esatta dinamica dell'incidente.