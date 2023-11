Incidente sulla Statale 16 a Bari in direzione Sud, traffico in tilt all'altezza delle uscite per Carrassi e Taranto

Questa mattina a Bari si registrano lunghe Iunghe code sulla Statale 16, all'altezza delle uscite 12 per Carrassi e 13 per Taranto, a causa di un incidente avvenuto lungo la carreggiata in direzione Sud. Lo segnala la Polizia Locale tramite i suoi canali social.

L'asfalto, reso viscido dalla pioggia delle ultime ore, ha contribuito a complicare la situazione lungo una delle principali arterie stradali extraurbane del capoluogo pugliese. Si segnalano, infatti, rallentamenti del traffico veicolare.

"Moderare la velocità", è il monito della Polizia Locale riferito alla condotta degli automobilisti che percorrono il tratto di strada congestionato.