Incidente sulla Statale 100 verso Bari: auto e mezzi pesanti coinvolti nello scontro, feriti e traffico in tilt

Traffico in tilt, dopo le 13, sulla Statale 100 in direzione Bari, a pochi km dal capoluogo pugliese, a causa di un incidente avvenuto nel tratto tra Cellamare e Capurso.

Secondo prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti e due auto. Alcune persone sarebbero rimaste ferite ma non si conoscono al momento dettagli sulle loro condizioni.

Sul posto, oltre al 118 per i soccorsi, sono giunte pattuglie della polizia Stradale e dei Carabinieri per rilievi e viabilità, nonché i Vigili del Fuoco e personale Anas. Pesanti i disagi alla circolazione, con il traffico al momento bloccato in direzione Bari, e la circolazione deviata sulla viabilità adiacente.

*Ultimo aggiornamento ore 14.35