Auto si schianta su via Napoli: guard rail sfonda parabrezza, ferito conducente

Avrebbe potuto avere conseguenze fatali l'incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 10, su via Napoli, all'altezza dello svincolo che immette sulla tangenzile di Bari in direzione sud.

Un'auto, per cause non ancora conosciute, è andata a sbattere su un guardrail. La barriera metallica è stat divelta dopo l'impatto con il veicolo al cui interno viaggiava una persona, rimasta ferita in modo non grave. Sul posto, oltre al personale del 118, è giunta la Polizia Locale per i rilievi. L'incidente ha provocato ripercussioni al traffico per alcune ore della mattinata.