Passante investito in corso Italia a Bari: soccorso e trasportato dal 118 al Policlinico

Una persona è stata investita, questa mattina, in corso Italia, nel centro di Bari. A darne notizia è la Polizia Locale attraverso i propri canali social. Gli agenti sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione. Il passante, soccorso dal 118, è stato trasportato al Policlinico di Bari.

Un'episodio che si è inserito in una mattinata movimentata per gli agenti di Polizia Locale: due incidenti si sono verificati in corso Alcide De Gasperi (in corrispondenza dell'incrocio con via Alberotanza) e i corso Trieste. Non si segnalano feriti. I due sinistri hanno provocato disagi alla circolazione