Investito da un autocarro sulla Statale Appia, morto un 25enne barese

È stato identificato il corpo esanime del 25enne investito ieri da un autocarro sulla strada statale 7 Appia tra Taranto e Grottaglie: si tratterebbe di un ragazzo di Bari che si era allontanato da casa il giorno prima. Il ragazzo sarebbe il cugino del 23enne morto dopo essere stato investito da un treno merci nella stazione di Palese lo scorso 31 agosto.

Al momento non sono note le ragioni della presenza del 25enne in quel tratto della strada statale che porta da Taranto a Brindisi. Dopo l'impatto con l'autocarro, come riporta l'Ansa, la vittima sarebbe stata sbalzata sul lato opposto della carreggiata. È risultato vano ogni tentativo di soccorso dei sanitari del 118 giunti sul luogo dell'incidente.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.