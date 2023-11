Sulle strade pugliesi quasi 9.300 incidenti nel 2022: in provincia di Bari il numero più alto di sinistri

Sulle strade pugliesi, nel 2022, si sono verificati complessivamente 9.286 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 226 persone e il ferimento di altre 14.256. Numeri in crescita rispetto all'anno precedente: il 2022, infatti, ha segnato una netta ripresa della mobilità, e con essa, dell’incidentalità stradale. I dati emergono dal dossier dell'Istat sugli incidenti stradali in Puglia.

Barese 'maglia nera' per numero di incidenti

Rispetto al 2021, dunque, aumentano gli incidenti (+2,2%), i feriti (+1,7%) ma la variazione maggiore si riscontra per le vittime (+11,3%), in linea con quante avviene a livello nazionale dove, tuttavia, rileva l'Istat, ad un aumento maggiore del numero di incidenti (+9,2%) e feriti (+9,2) corrisponde una variazione più contenuta del numero delle vittime (+9,9%). A detenere la 'maglia nera' per numero di incidenti nel 2022, è la provincia di Bari, con 3372 sinistri; segue, a distanza, la provincia di Lecce, con 1.687 incidenti. Sulle sttade del Barese, sono stati 50 i decessi registrati, e 5096 i feriti. La provincia con il più alto numero di incidenti mortali nel 2022 è stata quella di Foggia, dove i morti per sinistri stradali sono stati 60 (1.983 i feriti).

Le strade più pericolose

Tra il 2021 e il 2022 l’indice di lesività diminuisce da 154,3 a 153,5, mentre aumentano l’indice di mortalità, da 2,2 a 2,4 decessi ogni 100 incidenti, e quello di gravità (misurato dal rapporto tra il numero dei decessi e la somma di decessi e feriti moltiplicato 100), che passa da 1,4% a 1,6. L’incidentalità rimane alta lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia: ancora in evidenza le criticità della SS016, lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (343, 20 decessi e 641 feriti), e delle strade SS007, SS100 e SS172, mentre gli incidenti più gravi si registrano sulla SS 693 - Strada a Scorrimento Veloce del Gargano - dove gli indici di mortalità e di gravità raggiungono rispettivamente 58,3 e 21,2. L’indice di mortalità cresce nelle province di Foggia, Taranto e Brindisi, diminuisce in quelle di Bari, Lecce e Barletta Andria Trani.

I comportamenti a rischio e le persone coinvolte

Se il maggior di incidenti in Puglia nel 2022 (6.489, il 69,9% del totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 54 morti (23,9% del totale) e 9.368 feriti (65,7%), i sinistri più gravi avvengono sulle autostrade (11,9 decessi ogni 100 incidenti) e sulle strade extraurbane (6 decessi ogni 100 incidenti). Nell’ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 44,3% dei casi. Considerando solo le strade extraurbane, la guida distratta incide da sola per il 18,7%, mentre l’elevata velocita per il 16,1% e il procedere senza mantenere la distanza di sicurezza per il 10,9%.