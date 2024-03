Incidente nel Tarantino, scontro tra auto e furgone: muore 52enne barese

Un 52enne di Turi è morto questa mattina in un incidente avvenuto nel Tarantino, sulla statale 7, alle porte di Massafra. Nel violento scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti, come riporta l'Ansa, un'auto e un camioncino di una ditta di servizi ecologici. Un altro uomo, originario della provincia di Taranto, è rimasto gravemente ferito: soccorso dal 118, è stato condotto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti insieme alla Polizia locale e ai carabinieri di Massafra, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.