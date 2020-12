Auto si ribalta e finisce fuori strada: muore giovane dottoressa dell'ospedale di Putignano

Una dottoressa di 32 anni, Silvia Camilli, è morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Sp 106, alla periferia della cittadina barese.

La giovane, originaria di Roma ma residente a Gioia Del Colle, era a bordo di una Toyota Aygo quando la vettura, per cause non ancora accertate, si è ribaltata finendo oltre il muretto che delimita la carreggiata. Secondo le prime informazioni, la dottoressa rientrava a casa dall'ospedale di Putignano dopo aver terminato da poco il suo turno di lavoro.

Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco e personale del 118. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Putignano. Per la viabilità è intervenuta la Polizia di Stato.

(Aggiornato alle 14.07 - foto Vivilastrada)