Pensionato morì schiacciato da trattore dopo incidente a Monopoli: 24enne patteggia un anno e quattro mesi (pena sospesa)

Ha patteggiato una condanna a 1 anno e 4 mesi (con sospensione condizionale della pena) in Tribunale a Bari il 24enne Donato Labate, accusato del reato di omicidio stradale per aver provocato, il 20 giugno del 2022, l'incidente costato la vita a un 84enne di Monopoli, Luigi Ricco. A darne notizia è il pool legale di Studio3A.

Secondo una ricostruzione della Procura, l'anziano percorreva alle prime luci dell'alba la sp 81 a bordo di un trattore per recarsi in un terreno di sua proprietà quando, all'improvviso, il mezzo agricolo è stato urtato dalla Fiat Panda guidata dal 24enne che viaggiava, secondo gli inquirenti, a 75 km orari, oltre il limite di 60 previsto per quella strada. I due mezzi, a causa dell'urto, si sono ribaltati: l'anziano, rimasto schiacciato sotto il suo trattore, è spirato poco sette giorni dopo il ricovero nel Policlinico di Bari, a causa delle gravi feritte riportate.