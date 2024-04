Perde il controllo della moto e sbatte contro un muro: un morto sulla Provinciale Ceglie-Adelfia

Un motociclista di 34 anni è morto in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte, sulla strada provinciale che collega Ceglie del Campo e Adelfia. La vittima, secondo l'Ansa, avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro un muro.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma il centauro è deceduto in seguito al terribile impatto.

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro: per consentire l'esecuzione dei necessari rilievi, la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per un paio di ore. La moto è stata sequestrata.