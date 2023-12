Incidente sulla statale 16 a Bari, auto si ribalta: code e rallentamenti in direzione nord

Un incidente sta provocando code e rallentamenti sulla statale 16 a Bari, in direzione nord. Il sinistro, secondo prime informazioni, ha riguardato una sola auto, che per cause in corso di accertamento si è ribaltata. Ferita, fortunatamente in maniera lieve, una donna. Sul posto sono presenti vigili del fuoco, polizia stradale, 118 e Polizia locale, cui sono affidati i rilievi sul sinistro. L'incidente si è verificato all'altezza di Poggiofranco, con rallentamenti registrati dall'altezza di via Amendola.

La Polizia locale di Bari, attraverso il proprio canale Telegram, invita a prestare attenzione e a moderare la velocità e a prevedere percorsi alternativi con uscita a Japigia.